Nachwuchs bei den Vikunjas in Schönbrunn

"Lino" ist schon sportlich unterwegs - © APA (Zupanc)

Nachwuchs bei den Vikunjas im Tiergarten Schönbrunn: Passend zum Herbstwetter ist Männchen “Lino” am 16. September gleich mit einem “flauschigen Wollpulli” zur Welt gekommen, berichtete der Zoo am Donnerstag. Vikunjas sind mit einer Schulterhöhe von nur etwa einem Meter die kleinste Kamelart und in den südamerikanischen Anden heimisch.