Nachts in der Karateschule

Letztes Wochenende hatten die Karateschüler und –schülerinnen des Kenpokarate-Klubs Lustenau das Vergnügen, in ihrer Karateschule zu übernachten. Sport und Spaß standen dabei bis in die späten Abendstunden im Mittelpunkt.

Wie bereits letztes Jahr hatten die Kids der Kenpokarateschule Lustenau auch heuer die Möglichkeit, sich bei einer gemeinsamen Übernachtung in den Räumen der Karateschule einmal besser kennenzulernen und ihre Freundschaften untereinander zu vertiefen. Trainer Mike Haselwanter stellte dabei für die insgesamt 23 Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren ein vielfältiges Programm auf die Beine. Während es zunächst bei einem Training, das die Kinder selbst gestalten durften, ordentlich zur Sache ging, folgte ein Kurs zur Selbstverteidigung mit verschiedensten Szenarien. Am Abend stand dann ein gemütlicher und spaßiger Teil an. So „bewaffneten“ sich die Kinder mit Leuchtstäbchen und es wurde im dunklen Gebäude Verstecken und Fangen gespielt.