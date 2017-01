„Nacht des Fußballs“ im Livestream!

Gesucht: Die Nachfolger von Ramazan Özcan, Damir Canadi & Co.. Zum zweiten Mal trifft sich die Vorarlberger Fußballfamilie am Mittwochabend im Casino Bregenz ihre Besten zu küren. Neben dem Fußballer bzw. der Fußballerin des Jahres werden auch Titel an den Trainer, den Aufsteiger, den Schiedsrichter und den VN-Fanliebling vergeben.

Ländle TV überträgt die – von Marc Gächter moderierte – Veranstaltung direkt aus dem Casino Bregenz in Kooperation mit VOL.at ab 19:20 Uhr im Livestream. Alle Highlights sowie die Stimmen der Titelträger gibt es dann ab Donnerstag ab 18:50 Uhr im Rahmen von Ländle TV – DER TAG zu sehen.