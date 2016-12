Nachlass von Kertesz an regierungsnahe ungarische Stiftung

Imre Kertesz ist Ungarns einziger Literaturnobelpreisträger - © APA (AFP)

Der Nachlass des Schriftstellers und Literatur-Nobelpreisträgers Imre Kertesz (1929-2016) geht an eine regierungsnahe ungarische Stelle. Die Stiftung für die Erforschung der Geschichte und Gesellschaft Mittel- und Osteuropas (KTTKK) werde ein Imre-Kertesz-Institut gründen, hieß es in der Mitteilung der Einrichtung, die die staatliche Nachrichtenagentur MTI am Mittwoch veröffentlichte.