“Nachhaltige finanzielle Probleme” bei Wiener Symphonikern

Die Wiener Symphoniker – eines der bedeutendsten Orchester des Landes – haben mit “nachhaltigen finanziellen Problemen” zu kämpfen. Das hält der Stadtrechnungshof in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht fest. Den Hauptgrund sehen die Prüfer in alten Pensionsregelungen, die die Bilanz massiv belasten. Kritisiert wurden auch die konstatierten großzügigen Dienstzeitregelungen für die Musiker.