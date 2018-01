Nachhaltig und konsequent

Die Bludenzer Architekten Christian Zottele und Markus Mallin Sieger beim Bewerb „Constructive Alps“

Das seit dem Jahr 2013 bestehende Büro „zottele.mallin architekten zt gmbh“ steckt viel Zeit in die Entwicklung eines Konzeptes. „Wir hinterfragen gerne das anscheinend Offensichtliche und setzen uns mit Ort, Nutzung und Materialwahl gründlich auseinander. Das lohnt sich immer wieder“, sind sich die Christian Zottele und Markus Mallin einig. „Gute Architektur bedeutet für uns automatisch auch Nachhaltigkeit, umgekehrt nutzen Kennwerte alleine ebenfalls nichts – man muss in einem Gebäude auch wohnen, beziehungsweise arbeiten wollen.“ Und weiter: „Dabei fordern wir unsere Bauherren auch durchaus gerne.“ Die Volksschule Brand überzeugte sowohl ökologisch, ökonomisch, als auch gesellschaftlich. „Die Schule ist ein Rekordbau. 976 von 1000 möglichen Punkten erhielt sie im Vorarlberger Kommunalausweis, der die Nachhaltigkeit bewertet; das sind so viele wie noch für kein anderes Gebäude bisher. Die Baufirmen stammen aus maximal hundert Kilometern Entfernung, viele davon aus der näheren Region“, so ein Auszug aus dem Jurybericht. In der Praxis haben sich Räumlichkeiten von Kindergarten, Volksschule, Nachmittagsbetreuung und Vereinsräumen bestens bewährt, sie schaffen ein optimales (Lern-)Umfeld. Übrigens: Der „Constructive Alps“-Preis ist nicht die erste Auszeichnung für die Volksschule Brand: Das „klimaaktiv Gold Gebäude“ erreichtet zudem eine Nominierung für den „Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2017“.