Nachfrage nach Ishiguro-Büchern in Japan steigt

Literaturnobelpreis geht heuer an Kazuo Ishiguro - © APA (AFP)

Wegen der erhöhten Nachfrage nach Werken des frisch gebackenen Literaturnobelpreisträgers Kazuo Ishiguro hat dessen japanischer Verleger am Freitag angekündigt, acht Romane des Autors in japanischer Übersetzung neu aufzulegen. Seitdem bekannt wurde, dass Ishiguro am 10. Dezember der Literaturnobelpreis in Stockholm verliehen wird, seien “unzählige Bestellungen” eingegangen.