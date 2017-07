Nachfolger für 2400 Betriebe

Je nach Selektion sind es österreichweit rund 46.000 Unternehmen (Mitgliedsbetriebe der Wirtschaftskammer) oder 90.000 (dabei sind freie Berufe von Architekten bis zu den Ärzten einbezogen, Analyse Bisnode D & B), die vor der Entscheidung stehen, wie es weitergehen soll. In Vorarlberg sind es 2400 Unternehmen.

Bei den Einzelfirmen habe mehr als ein Fünftel einen Inhaber, der 60 Jahre oder älter ist, so die Bisnode-Analyse. Bei GmbHs und Kommandit- beziehungsweise Offenen Gesellschaften sind es je 14 Prozent, die mehrheitlich unter Kontrolle von Personen sind, die in absehbarer Zeit in Pension gehen.

