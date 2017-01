Weil er Vögel fütterte wurde 54-Jähriger tätlich angegriffen - © APA

Wegen des Fütterns von Vögeln im Innenhof einer Mehrparteienhausanlage in Wien-Döbling sind am Samstagnachmittag zwei Anrainer in Streit geraten. Ein 34-Jähriger geriet dermaßen in Rage, weil ein 54-Jähriger den Tieren Futter gab, dass er diesen attackierte und ihn mit dem Umbringen bedrohte, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Sonntag.