Nachbarschaftsbesuch der besonderen Art

Dornbirn. „Möchtest du eigentlich nicht Kunstlehrerin werden?“, fragte eine der Volksschülerinnen und bewunderte die Platte, welche die angehende Malerin lackiert hatte. Bei einer exklusiven Führung durch die Landesberufsschule 1 bekamen die Schüler der vierten Ganztagesklasse der VS Edlach einen Einblick in den Beruf des Malers. In kleinen Gruppen wurden sie von angehenden Malern im zweiten Lehrjahr durch die verschiedenen Räume und Werkstätten geführt. Dabei erfuhren sie, wozu man zum Beispiel einen Linienstock braucht und auf was es bei den Arbeiten eines Malers ankommt.

Vorleseeinheiten

Initiiert hatte den „Nachbarschaftsbesuch“ Ulrike Grünwald, Deutschlehrerin in der Maler-Klasse der Landesberufsschule. Die Idee dazu kam ihr bei einem Besuch in der Dornbirner Stadtbücherei. „Ich wollte meine Schüler zum Lesen begeistern. Guntram Frick von der Stadtbücherei brachte mich auf die Idee mit der Volksschule“, erzählt Ulrike Grünwald. So wurden die Volksschüler dann auch nicht nur durch die Berufsschule geführt, sondern kamen in den Genuss einer exklusiven Vorlesestunde durch die angehenden Maler. Die Bücher dazu hatten die Viertklässler selbst in der Bücherei ausgesucht und mitgebracht. Bei einigen Teams wurde der Spieß anschließend einfach umgedreht und die Volksschüler lasen den Berufsschülern aus ihren Lieblingsbüchern vor.