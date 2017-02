Nachbarn retteten Steirer in verrauchter Wohnung das Leben

Der Notarzt brachte den Mann ins Spital - © APA (Archiv/dpa)

Nachbarn haben Freitagabend einem 31-jährigen Steirer das Leben gerettet. Sie hatten Rauch aus dessen Wohnung wahrgenommen und andere Nachbarn zur Hilfe gerufen. Da die Eingangstür verschlossen war, kletterte ein 54-Jähriger auf den Balkon und lief durch die offene Balkontür in die Wohnung. Dort fand er den Mann bewusstlos am Boden liegend und rettete ihn, teilte die Polizei am Samstag mit.