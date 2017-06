Der Nachbar sprang der Frau sofort nach und rettete sie - © APA (Archiv)

Ein Nachbar hat am Donnerstagabend in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) einer Pensionistin das Leben gerettet. Der 34-Jährige sah, wie die Frau beim Pflücken von Hollerblüten eine steile Böschung hinab in die Enns stürzte und bewusstlos im Wasser davon trieb. Sofort sprang der Mann nach und rettete die 75-Jährige, teilte die Polizei OÖ mit.