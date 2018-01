Nach zwei Jahren zu den Wäldern zurück

Nach fast zwei Jahren schnürt Kevin Schettina seine Schlittschuhe wieder für den EC Bregenzerwald.

Alles neu. So könnte man die Ausgangssituation des mittlerweile dritten Sticker vs. Wälder Derby in dieser Saison beschreiben. Lustenau trennte sich erst vor Kurzem von Goalie Rämö und stellte diese Woche neben einem neuen Trainergespann auch den schwedischen Verteidiger Robin Axbom vor. Lukas Schluderbacher ist ab sofort die neue Nummer eins im Tor der Löwen, ihm wird Timo Waldherr als Back Up zur Seite gestellt. Bei den Tupamäki Schützlingen kam es währenddessen zu längerfristigen Verletzungen zweier Stürmer. Mark Kompain fällt daher sogar die gesamte restliche Saison aus, ein herber Rückschlag für den Future Club Spieler.