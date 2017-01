Nach zwanzig Sekunden schon auf die Siegerstraße

Das Team von Trainer Bartes, das nach wie vor auf Eberle und Winder verzichten muss, startete sehr konzentriert und zielstrebig. Nach nur 20 Sekunden verwertete Bartes eine Theurer-Vorarbeit zur 1:0-Führung. Nur eine Minute später war es der starke Theurer, der bereits auf 2:0 stellte. Wolfurt blieb tonangebend und machte mächtig Druck, einzig auf’s Torschiessen wurde vergessen. So konnte Genf in der 16. Minute auf 2:1 verkürzen. In Minute 22 waren es dann aber Zehrer und Bartes, die ihre Farben zur 4:1-Pausenführung schossen.

Nach der Pause ein ähnliches Bild. Überlegene Wolfurter, nur die Tore fielen vorerst nicht. Genf gelang in Minute 30 das 2:4. Danach war wieder Wolfurt dran und Fernandez gelang zwischen der 43. Und 48. Minute ein lupenreiner Hattrick. Er sorgte damit für das 7:2-Endresultat.

„Wir sind sehr zufrieden, sind wir doch erst eine Woche im Training. Wir haben die wichtigen Punkte eingefahren. Natürlich haben wir noch Verbesserungspotential, wollen wir doch vor allem konstanter Spielen.“ Zeigte sich Coach Bartes nach dem Spiel nicht ganz unzufrieden.

Ergebnis:

RHC Wolfurt – Genf 7:2 (4:1)

RHC Wolfurt: Mohr; Carafí, Bartés 2, Wolf, Theurer 1, Fernandez 3, Laritz K., Zehrer 1