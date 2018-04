Nach zähem Aufstieg nehmen Bayern schon CL-Titel ins Visier

Ein Fußballfest feierte der FC Bayern nicht, doch es reichte. Nach einem zähen torlosen Remis gegen den FC Sevilla dürfen sich die Münchner auf das Halbfinale der Champions League freuen. Lieblingsgegner haben sie vor der Auslosung am Freitag keinen. Das Ziel bleibt freilich das Finale in Kiew. "Wir haben es uns jetzt erarbeitet und wollen es natürlich durchziehen", sagte Kapitän Thomas Müller.

Dreimal scheiterten die Bayern von 2014 bis 2016 im Halbfinale, im Vorjahr war bereits im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid Endstation. Die Hoffnung, dass heuer alles anders wird, trägt den Namen Jupp Heynckes. Der 72-Jährige soll es möglich machen, dass der deutsche Rekordmeister wie 2013 das Triple bejubeln darf. Das Ende seiner Rekordserie nach zwölf Siegen in Folge in der Königsklasse konnte Heynckes am Mittwochabend verschmerzen.