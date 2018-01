Nach Wutausbruch: Felix Neureuther kritisiert Kristoffersen

"Kerle, lern mal Dinge zu akzeptieren. Beweg' deinen Hintern und versuch es besser zu machen", sagte Felix Neureuther in "Frühstück bei mir" bei Claudia Stöckl über Henrik Kristoffersen.

Der Norweger ist in letzter Zeit – nach Niederlagen gegen Ski-Superstar Marcel Hirscher – durch Wutausbrüche aufgefallen. “Man muss akzeptieren, wenn jemand besser ist”, sagt Felix Neureuther bei Claudia Stöckl. Marcel Hirscher wies Henrik Kristoffersen sowohl in Zagreb als auch in Adelboden jeweils in die Schranken und holte sich die Siege im Slalom und auch Riesentorlauf. Im Netz wurde ein Video des Norwegers vielfach geteilt und kommentiert, das seinen Wutausbruch nach der Niederlage in Zagreb zeigt.