Nach wüster Schlägerei vor Nachtschicht: Polizei sucht Zeugen!

Nach einer Schlägerei vor der Nachtschicht, die in der Nacht auf Samstag mindestens zwei Verletzte forderte, sucht die Polizei nun Zeugen aus der Warteschlange, die sich vor dem Lokal gebildet hatte. Sowohl gegen drei Security-Mitarbeiter als auch zwei an dem Streit beteiligte junge Männer wird Anzeige erstattet.

Vor der Diskothek hatte sich eine lange Schlange an Wartenden gebildet, was, so die Polizei, “zu diversen Meinungsverschiedenheiten zwischen Gästen und Security-Mitarbeitern führte”. Es wurde handgreiflich: ein 18-Jähriger erlitt einen Nasenbeinbruch, seine 17-jährige Freundin einen Bluterguss im Beckenbereich.