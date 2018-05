Nach wilder Verfolgungsjad - Maske und Pistole im Pkw gefunden

Rankweil - In der Nacht auf Samstag lieferte sich ein 20-jähriger Pkw-Lenker in Rankweil eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

In der Nacht auf Samstag wurde eine Alkohol- und Drogen-Schwerpunktüberwachung des Fahrzeugverkehrs in Rankweil durchgeführt. Dabei missachtete um 2:10 Uhr ein 20-jähriger Hohenemser mit seinem Pkw die Anhaltezeichen einer Streife. In Rankweil fuhr der Pkw Lenker auf die A14 Richtung Deutschland auf. Als die Streife versuchte das Fahrzeug bei hoher Geschwindigkeit zu überholen, hinderte er sie durch riskantes Fahren in Schlangenlinie daran. Nach einer gewagten Abfahrt von der A14 in Götzis missachtete er das Rotlicht einer Ampelanlage in Götzis. Die Polizeistreife ließ den flüchtenden Pkw-Lenker auf Grund des hohen Risikos im Siedlungsgebiet weiter fahren und konnte wenig später im Zuge einer organisierten örtlichen Fahndung das Fahrzeug ohne Fahrer und Kennzeichen auf einem Parkplatz feststellen.