Nach wie vor kein Jury-Urteil im Cosby-Prozess

Bill Cosby muss weiter auf sein Urteil warten

Die Jury im Strafprozess gegen US-Entertainer Bill Cosby hat auch am fünften Tag der Beratungen nicht entschieden, ob der mittlerweile 79-Jährige wegen sexueller Nötigung verurteilt werden soll. Die fünf Frauen und sieben Männer gingen am späten Freitagabend (Ortszeit) in Norristown im US-Staat Pennsylvania erneut ergebnislos auseinander. Am Samstag wollen sie sich wieder zusammensetzen.