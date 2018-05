Nach Vulkanausbruch auf Hawaii - Stärke der Erdbeben steigt

Nach dem Ausbruch des Vulkans Kilauea haben am Freitag (Ortszeit) mehrere Erdbeben ansteigender Stärke die Hauptinsel Hawaiis erschüttert. Dies teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) mit. Laut der Behörde wurden bei den letzten beiden Beben eine Stärke von 6,0 bzw. 6,9 gemessen.

Der Kilauea war am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) ausgebrochen. In einem bewohnten Gebiet auf Big Island, der größten Insel des US-Bundesstaats im Pazifik, quoll glühende Lava aus Rissen im Boden. Die Katastrophenschutzbehörde im Bezirk Hawaii County wies daraufhin 1.700 Anrainer an, die Ausbruchszone umgehend zu verlassen.