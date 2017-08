Nach Verfolgungsjagd durch NÖ: Lenker noch nicht befragt

Montagfrüh schwerer Crash bei Hainburg - © APA (LPD NÖ)

Nach der wilden Flucht eines Autofahrers, die Montagfrüh in einem Unfall bei Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) gipfelte, hat die Polizei noch keine weiteren Erkenntnisse zur – vermutlich psychisch bedingten – Motivlage. Der bei dem Crash schwer verletzte 52-Jährige wurde bisher nicht einvernommen. “Er ist noch nicht ansprechbar”, sagte NÖ Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag.