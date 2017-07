Nach Urteil im Swap-Prozess: Schaden-Erklärung am Montag

Schaden wird wohl nach 18 Jahren als Bürgermeister zurücktreten - © APA

Am kommenden Montag wird Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) eine Erklärung zur weiteren Vorgangsweise nach seiner am Freitagabend erfolgten nicht rechtskräftigen Verurteilung wegen Beihilfe zur Untreue im Swap-Prozess abgeben. Die Pressestelle der Stadt hat für 11.00 Uhr zu einem Termin in den Marmorsaal des Schlosses Mirabell eingeladen.