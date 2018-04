Nach Übernahme durch XXXLutz Erleichterung bei Poco

Nach der Übernahme durch den österreichischen Möbelhändler XXXLutz will die deutsche Möbelkette Poco ihren Wachstumskurs fortsetzen. Geplant sei die Eröffnung von drei weiteren Häusern in Deutschland noch heuer, so dass die Zahl der Märkte auf 126 steigen werde, sagte eine Poco-Sprecherin. Man blicke mit Zuversicht in die Zukunft, schrieb das Poco-Management am Donnerstag auf seiner Internetseite.

Die XXXLutz-Gruppe hatte sich am Mittwoch mit dem angeschlagenen südafrikanischen Handelskonzern Steinhoff auf die Übernahme der Anteile an Poco geeinigt. Ein Personalabbau unter den rund 8.500 Beschäftigten sei nicht geplant, hieß es. Konkret wird der Steinhoff-Konzern – vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden – seinen 50-Prozent-Anteil an den österreichischen Unternehmer und Mitgesellschafter Andreas Seifert (XXXLutz Gruppe) abgeben.

XXXLutz hat bereits mitgeteilt, dass Poco weiter als eigenständiger Bereich innerhalb der XXXLutz-Gruppe mit eigenem Management geführt werde. Die Poco-Zentrale bleibe im nordrhein-westfälischen Ort Bergkamen. Mit einem geplanten Umsatz von 1,6 Milliarden Euro im laufenden Jahr zählt Poco zu den führenden deutschen Möbelhändlern.

Die Kika-Leiner-Mutter Steinhoff ist in einen Bilanzskandal verwickelt. XXXLutz und Steinhoff waren geschäftlich verbunden, allerdings schon vor längerem in Streit geraten. Alle Poco betreffenden Rechtsstreitigkeiten seien “in gutem Einvernehmen” beigelegt worden, teilte XXXLutz gestern Abend mit.

Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen im Zusammenhang mit der Steinhoff-Bilanzierung und den Auseinandersetzungen der beiden Gesellschafter um die Führung des Unternehmens gab sich heute Poco-Geschäftsführer Thomas Stolletz überzeugt, dass damit für den größten deutschen Einrichtungsdiscounter “ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit” erzielt ist. “Wir kennen Andreas Seifert aus der Zusammenarbeit der vergangenen zehn Jahre als innovativen und zuverlässigen Gesellschafter”, schrieb Poco am Donnerstag. Die Poco Einrichtungsmärkte GmbH hat sich in ihrer heutigen Form seit 2008 entwickelt. Damals war in das Unternehmen von Seifert (XXXLutz) die Domäne Einrichtungsmärkte GmbH eingebracht worden.