Nach Stürzen: Eva Pinkelnig beendet WM-Saison

„Zusammen mit meinem Betreuerteam versuchte ich alles, um wieder weltcuptauglich zu werden. Trotz aller Bemühungen überwiegt die Unsicherheit und so haben wir beschlossen, die Wettkampf-Saison vorzeitig zu beenden“, so die Dornbirnerin Eva Pinkelnig. Damit fehlt Pinkelnig auch bei der WM in Lahti.

„Die Liebe für das Skispringen, für das Gefühl der Freiheit in der Luft, ist weiterhin riesengroß. So setze ich jetzt all meine Energie dafür ein, meinen Traumberuf „Skispringerin“ weiterhin leben zu können und in der Saison 2017/2018 wieder im Weltcup am Start zu sein.“