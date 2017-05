Tatort war dieses Haus in Buch-St. Magdalena - © APA

Sowohl das Opfer als auch der Verdächtige sind nach dem blutigen Familienstreit am Dienstag in der Oststeiermark außer Lebensgefahr, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Beide konnten jedoch noch nicht von den Ermittlern befragt werden. Das soll erst in den kommenden Tagen geschehen.