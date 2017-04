Nach Skandal-Video: United Airlines entschädigt rausgeworfenen Passagier

Crystal Dao Pepper die Tochter von David Dao klagt über die skandalöse Behandlung ihres Vaters. - © AFP

In der Affäre um den Rauswurf eines Passagiers hat die US-Fluggesellschaft United Airlines einen Vergleich mit dem Betroffenen erzielt. Das teilte der Anwalt des Fluggasts am Donnerstag in Chicago mit.