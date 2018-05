Nach Sieg gegen Wolfurt: Röthis steht auf Platz eins

Dank dem 4:0-Heimerfolg gegen FC Wolfurt steht SC Röthis in der Vorarlbergliga überraschend auf dem ersten Tabellenplatz.

Am 1. Mai traf Röthis in der 23. Runde der Vorarlberg-Liga zuhause auf Wolfurt . Röthis konnte das Match vor ca. 400 Zuschauern mit 4:0 (2:0) klar für sich entscheiden.

Der Spielverlauf im Detail:

In der 32. Minute geht Röthis in Führung. Das Tor zum 1:0 erzielt Julian Mair.

Durch den Treffer von Felix Schöch in Minute 45+2 kann Röthis den Vorsprung weiter ausbauen.

Andre Schöch baut den Vorsprung von Röthis weiter aus. 3:0 lautet der neue Spielstand nach 81 gespielten Minuten.

Serkan Aslan wird in Minute 86 von Schiedsrichter Robert Schörgenhofer mit Gelb bestraft.

Röthis behauptet in der 90+1 Minute die Führung klar für sich. Das 4:0 erzielt Andre Schöch.