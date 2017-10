Nach Raonic sagte auch Berdych für Wien ab

Berdych laboriert an Rückenverletzung - © APA (AFP)

Nach der befürchteten Absage von Andy Murray am Montag und Milos Raonic am Mittwoch ist den Veranstaltern des ATP-500-Turniers in der Wiener Stadthalle auch am Donnerstag eine Absage ins Turnierbüro geflattert. Der in der Weltrangliste auf Rang 18 zurückgefallene Tscheche Tomas Berdych hat seine Saison als bereits sechster prominenter Spieler vorzeitig beendet. Grund ist eine Rückenverletzung.