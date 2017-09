Nach Pkw-Frontalzusammenstoß in NÖ: Zweiter Lenker starb

Zwei Pkw stießen im Bezirk Waidhofen an der Thaya frontal zusammen - © APA

Nach einer Pkw-Frontalkollision am Samstagvormittag bei Dietmanns (Bezirk Waidhofen an der Thaya), bei der ein Lenker getötet wurde, ist der Fahrer des anderen Wagens im Krankenhaus Amstetten verstorben. Der 69-Jährige erlag am Samstagnachmittag auf der Intensivstation seinen schweren Verletzungen, bestätigte die NÖ Polizei am Sonntag entsprechende Online-Medienberichte.