Nach Nullnummer: Vorarlbergliga-Titelkampf spitzt sich zu

Nach dem torlosen Remis von den beiden Erstplatzierten Langenegg und Röthis verschärft sich der Titelkampf in der Vorarlbergliga noch mehr

Vergeblich warteten die 700 Zuschauer auf dem Röthner Sportplatz im Topspiel in der Vorarlbergliga zwischen dem Zweiten Röthis und Spitzenreiter und dem regierenden Meister Langenegg auf einen Torjubel. Der Knüller hielt nicht ganz, was er im Vorfeld versprach. Die Abwehrreihen dominierten das Geschehen, die beiden Torhüter Claudio Wachter bzw. Muhi Cetinkaya hielten ihren Kasten rein. Nach dem torlosen Remis bleiben sowohl die Vorderländer als auch die Wälder im Titelrennen und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West. Allerdings hat durch die Nullnummer im Hit nun auch Höchst dank dem 4:2-Heimsieg gegen Rankweil wieder Hoffnungen auf den ersten Tabellenplatz nach 30 Spieltagen. Die Erfolgsserien der derzeit zwei besten Vereine in der höchsten Spielklasse des Landes wurden verlängert. Die Röthner sind als bestes Heimteam nunmehr schon dreizehn Mal in Serie an der Ratz unbesiegt. Aus den letzten acht Meisterschaftsspielen holten die Vorderländer stolze zwanzig Punkte. Aber auch der Meister Langenegg hat sechs Mal nicht verloren. Die Truppe von Trainer Klaus Nussbaumer bleibt zum zweiten Mal in dieser Saison an der Tabellenspitze. Damit sind Patrick Maldoner und Co. auch erster Anwärter auf den abermaligen Titelgewinn. Das Restprogramm für Langenegg beinhaltet durchwegs bezwingbare Gegner mit Austria Lustenau Amateure (h), Admira Dornbirn (a), Schwarzach (h), Wolfurt (a) und zum Saisonfinish kommt SW Bregenz in den Bregenzerwald. Die verbleibenden fünf Pflichtspiele sind für Röthis um einiges schwieriger. Die Vorderländer bekommen es noch mit sehr starken Klubs Andelsbuch (a), Nenzing (h), Rankweil (a), Lauterach (h) und Egg (a) zu tun.