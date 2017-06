McIlroy ist einer der PGA-Kritiker - © APA (GETTY)

Von der nächsten Saison an müssen auch die Golfprofis im Kampf gegen Doping Bluttests abliefern. Dies kündigte die PGA-Tour an. Außerdem soll ab Oktober auch die Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) übernommen werden. Zuletzt hatte es immer wieder Kritik an den angeblich zu laschen Doping-Tests im Golf gegeben.