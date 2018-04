Nach Klassenerhalt folgt der Cupsieg

Der VC Wolfurt sichert sich nach dem Klassenerhalt auch den Cupsieg auf Landesebene.

Bunt durchgemischt hat Coach Pizunski sein Team im Finale. Alle Spieler bekamen lange Spielanteile. Sogar Pizunski selbst zeigte als ehemaliger Profi in der2. Polnischen Liga, welche Klasse immer noch in ihm steckt. Nach dem großen Druck in den letzten Wochen mit den wichtigen Siegen gegen Oberndorf, Amstetten und Weiz, war allen Akteuren die Erleichterung sichtlich anzusehen. Mit viel Spaß wurde gegen das eigene 3-er Team das Finale gewonnen.