Nach Indien zur Priesterweihe

Seniorenbund lud zum Vortrag mit Hermann Gächter

Altach Volles Haus beim Diavortrag über Indien im Gasthaus Hirschen in Altach. Viele Senioren ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Obfrau Paula Daniel begrüßte die Anwesenden und übergab dann an Hermann Gächter. Anhand eines Tagebuches und einer Dia Show entführte er ins ferne Indien.

„Mit allen Sinnen in die Kultur Keralas (Indien) eintauchen, viele Sehenswürdigkeiten bestaunen, gemeinsame Tage verbringen, bei Familien die Gastfreundschaft genießen“, eine wunderschöne Erfahrung so Gächter. Der Höhepunkt der Reise war aber sicher die Weihung von Rosh und Lojin am 23.Oktober in Kerala (Indien). Eltern, Verwandte, Freunde aus Indien und 23 Freunde aus dem „Ländle“ durften die feierliche Zeremonie als Ehrengäste miterleben. „Eine spannende Reise, ein zauberhaftes Land und eine Priesterweihe die wir sicher nie mehr vergessen werden,“ so das Resümee von Gächter. LOA