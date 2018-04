Nach Ikea-Aus in Lustenau: So geht es jetzt weiter

Am Dienstag wurde bekannt, dass das Projekt "Ikea Lustenau" auf Eis gelegt wird. Noch am Dienstagnachmittag, tagte im Lustenauer Rathaus das Projektteam mit Rechtsanwalt Ekkehard Bechtold zum weiteren Procedere mit IKEA. Am Mittwochvormittag lud Bürgermeister Kurt Fischer zum Mediengespräch. VOL.AT berichtete live aus dem Rathaus.