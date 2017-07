Nach Hauseinsturz in Mumbai Miteigentümer festgenommen

Die Polizei vermutet, dass die von dem Festgenommenen ausgeführten Bauarbeiten in einer Privatklinik im Erdgeschoss zu dem Einsturz führten. Dem Verdächtigen werden Totschlag und Gefährdung des Lebens Anderer vorgeworfen.

Unter ihnen stieg die Zahl der Todesopfer am Mittwoch auf mindestens 17, unter ihnen ist ein drei Monate altes Baby. 28 weitere Menschen konnten aus den Trümmern des vierstöckigen Gebäudes in dem Vorort Ghatkopar gerettet werden, wie ein Sprecher des Katastrophenschutzes von Mumbai sagte. Die Einsatzkräfte suchten unter den Trümmern weiter nach Verschütteten, allerdings schwand die Hoffnung, noch Überlebende zu finden.

In Indien kommt es immer wieder zu verheerenden Hauseinstürzen, gerade in der Millionenmetropole Mumbai gab es mehrfach solche Unglücke. Der Bau von Gebäuden erfolgt oft mit minderwertigem Material. In der Regenzeit von Juni bis September sind viele Gebäude besonders einsturzgefährdet. Aktivisten machen aber auch korrupte Staatsbedienstete verantwortlich, die bisweilen die Augen vor offensichtlich baufälligen Gebäuden verschlössen.

Das Wohnhaus in Mumbai war am Dienstag plötzlich vollständig in sich zusammengefallen. Möglicherweise waren seine Mauern und Fundamente durch den tagelangen Regen aufgeweicht worden.

