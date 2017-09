Nach “Harvey” erneut Feuer in Chemiefabrik in Texas

Hilfen in Milliardenhöhe wurden beantragt - © APA (AFP)

In der überschwemmten Chemiefabrik in Crosby bei Houston im US-Staat Texas ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Auf Fernsehbildern vom Freitagabend war zu sehen, wie Flammen und schwarzer Rauch aus einem Gebäude schlugen. In der Fabrik war wegen der Überschwemmungen die Kühlanlage ausgefallen. Die dort gelagerten organischen Peroxide erwärmten sich, deswegen bestand Explosionsgefahr.