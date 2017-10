Nach Großbrand im Burgenland weiterhin Kontrolle des Areals

Die Brandursache ist weiterhin unklar - © APA

Nach dem Großbrand bei einer Entsorgungsfirma in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Samstagabend gegen 22.00 Uhr “Brand aus” gegeben worden. Bei der folgenden nächtlichen Brandwache standen drei Feuerwehren in Drei-Stunden-Schichten im Einsatz, sagte Günter Prünner, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung, der APA.