Nach Flugzeug-Tragödie: Fußballteam Chapecoense kehrt zurück

In einem Benefizspiel für die Ende November bei einem Flugzeugabsturz getöteten Fußballspieler des Clubs Chapecoense hat Brasilien Kolumbien am Mittwoch mit 1:0 (0:0) besiegt. Im Olympiastadion von Rio de Janeiro erzielte Dudu in der 47. Minute das Siegestor für die ohne viele in Europa engagierte Stars wie Neymar angetretene Selecao.

Rio de Janeiro. Ende November war das Team des südbrasilianischen Clubs Chapecoense auf dem Weg zum Final-Hinspiel der Copa Sudamericana gegen Atletico Medellin in Kolumbien abgestürzt. 71 Menschen starben, darunter 19 Spieler, 24 Trainer und Betreuer sowie viele das Team begleitende Journalisten. Das Flugzeug stürzte wegen Treibstoffmangels ab. Vor dem Anstoß wurden die vier überlebenden Brasilianer gefeiert. Die Profis Neto, Alan Ruschel und Torhüter Jackson Follmann sowie Journalist Rafael Henzel waren wie durch ein Wunder aus dem Wrack gezogen worden, nachdem das Flugzeug wenige Kilometer vor dem Flughafen von Medellin an einem Berg zerschellt war. Insgesamt 77 Menschen waren an Bord des LaMia-Fluges 2933, nur sechs überlebten. Neymar zeigt Solidarität Während Nieto und Rusch hoffen, bei dem aus Neuzugängen und Jugendspielern neu formierten Team in einiger Zeit wieder mitspielen können, ist die Karriere von Torwart Follmann beendet. Ihm musste der rechte Unterschenkel amputiert werden. Als Zeichen der Solidarität kauften Stars wie Barcelonas Neymar symbolisch die Tickets für das Benefizspiel mit überhöhtem Eintrittspreis, um die Angehörigen zu unterstützen. Lediglich 18.695 Zuschauer fanden sich in der 45.000 Menschen fassenden Arena ein. Sie stimmten den Schlachtgesang "Vamos, vamos, Chape" an. Mit Transparenten, auf denen "Vielen Dank Kolumbien" stand, dankten die Fans dem Land für die große Unterstützung nach dem Absturz. Auf Antrag des Finalgegners Medellin wurde "Chape" auch der Titel der Copa Sudamericana, des südamerikanischen Pendants zur Europa League, zugesprochen. "Chape" schafft Remis bei Comeback Vergangenen Samstag hatte es gegen Meister Palmeiras aus Sao Paulo das erste "Chape"-Spiel nach dem Absturz gegeben. Die Partie 54 Tage nach der Tragödie endete 2:2. Gegen Palmeiras hatte es auch das letzte Spiel vor der Katastrophe gegeben. Damals gewann Palmeiras 1:0 und wurde damit erstmals seit 22 Jahren wieder brasilianischer Meister. 54 Tage nach der Tragödie, bei der 19 Spieler und 24 Trainer, Betreuer und Begleiter des Teams starben, hatte es vor Spielbeginn in der heimischen Arena Conda ergreifende Szenen auf dem Spielfeld gegeben, wo im Dezember bei der Trauerfeier Dutzende Särge gestanden waren. (APA/Reuters Video)