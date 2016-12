Elektrischer Defekt löste Feuer in Salzburger Pflegeheim aus

Elektrischer Defekt als mögliche Ursache - © APA

Die Ursache für den Brand in dem Salzburger Pflegeheim am Dienstagabend ist geklärt. Wie Polizeisprecherin Eva Wenzl am Mittwochvormittag der APA mitteile, ist das Feuer von dem Behindertenmobil des 57-jährigen Bewohners ausgegangen. “Die Brandermittler des Landeskriminalamts haben einen elektrischen Defekt am Scooter festgestellt. Alle anderen Brandursachen lassen sich ausschließen.”