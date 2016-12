Familiendrama im Flachgau: Obduktion abgeschlossen

Der Sohn erschoss seine Mutter und tötete sich selbst - © APA

Nach dem Familiendrama in Henndorf am Wallersee (Flachgau) gilt nun als gesichert, dass es sich dabei um Mord und Selbstmord handelte. Die Obduktion der beiden Leichen ist am Freitagnachmittag abgeschlossen worden. Dem Ergebnis zufolge wurden laut Polizei zwei Schüsse bei der Mutter und ein Schuss beim Sohn tödlich gewesen. Die Polizei schließt die Beteiligung einer weiteren Person an der Tat aus.