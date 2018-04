Nach eskalierendem Streit: Vergleich zwischen Pfarrer und Kirche

Ein seit Jahren andauernder Rechtsstreit eines ehemaligen evangelischen Pfarrers mit der evangelischen Kirche am Landesgericht Feldkirch ist nun mit einem außergerichtlichen Vergleich zu Ende gegangen.

Jürgen Schäfer wurde 1992 Pfarrer der Feldkircher Gemeinde. Am 1. September 2009 trat er ein Sabbatjahr an. Der Grund: Müdigkeit, starke Belastung. Was sich in Folge in der Gemeindeleitung zuträgt, füllte ganze Aktenordner und böte Stoff für eine Vorabendserie. Weil der Pfarrer laut dem Kurator nicht von der administrativen Arbeit lassen kann, wird die Kirchengemeindeleitung aktiv und untersagt ihm jede Arbeit im Büro. Man denkt daran, die Schlösser auszuwechseln. Die Übergabe der EDV gerinnt zu einem nervenaufreibenden Kleinkrieg. Die Vikarin solle erst mal Manieren lernen, wird der offenbar verärgerten Pfarrer zitiert. Gesprächsprotokolle werden geführt und vom Gegenpart anschließend in allen Punkten haarklein bestritten.