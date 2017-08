Nach Erdrutsch in China: Zahl der Toten steigt auf drei

Rettungskräfte suchen nach Überlebenden - © APA (AFP)

Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch im Südwesten Chinas ist auf mindestens drei gestiegen. 32 weitere Menschen wurden noch vermisst, wie chinesische Staatsmedien am Dienstag berichteten. Das Unglück hatte sich am Montag in Bijie ereignet, das zur südwestchinesischen Provinz Guizhou gehört. Häuser wurden von Geröll und Schlamm getroffen. Rettungskräfte zogen Menschen lebend aus den Trümmern.