Teile der Altstadt sind wieder freigegeben - © APA (AFP)

Knapp zwei Monate nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien ist ein Teil der historischen Altstadt von Norcia keine Sperrzone mehr. Die Freigabe des Platzes vor der zerstörten Basilika San Benedetto feierten die Bürger in vorweihnachtlicher Stimmung. Am Donnerstag gab es Geschenke vom Weihnachtsmann.