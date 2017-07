Nach Einbruch Feuer gelegt: Täter kamen aus dem Umfeld

Laut “ORF”-Bericht weisen die bisherigen Ermittlungserkenntnisse im Fall der Brandstiftung nach einem Einbruch in Fußach auf ein persönliches Motiv hin. Reisende Einbrecher können jedenfalls als Täter ausgeschlossen werden. An drei Stellen wurde Feuer gelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen in der Absicht, keinen Vollbrand zu erzeugen.

Besitzer zum Tatzeitpunkt nicht anwesend

Am Sonntag, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr stieg die Täterschaft durch ein unversperrtes Garagenfenster in ein Einfamilienhaus in Fußach in der Wiesenstraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Besitzer waren zur Tat nicht anwesend.

Größerer Bargeldbetrag gestohlen

Aus dem Schlafzimmer stahl die Täterschaft einen größeren Bargeldbetrag. Vor dem Verlassen des Hauses zündete die Täterschaft eine Couch im Kinderzimmer, Bettzeug im Schlafzimmer und Hausrat im Heizraum an. Die Täter dürften das Haus durch das unversperrte Garagenfenster wieder verlassen haben.

Passanten bemerkten die Rauchentwicklung und verständigten sofort die Feuerwehr. Die drei Brandherde konnten durch die Feuerwehr Fußach rasch gelöscht werden.