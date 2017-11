Vorarlberg: Nach drittem Strafprozess Einweisung in Anstalt

Feldkirch/Innsbruck - Psychisch kranke Frau hatte einem Polizisten gedroht, sie werde jetzt irgendjemanden umbringen.

Gleich zwei Mal hatte Verteidigerin Andrea Concin erreicht, dass Richter des Obersten Gerichtshofs (OGH) das jeweilige erstinstanzliche Urteil des Landesgerichts Feldkirch aufgehoben haben. Im dritten Strafprozess aber wurde ihre 34-jährige Mandantin nun rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Die psychisch kranke und zur Tatzeit zurechnungsunfähige Frau hatte im Dezember 2015 am Notruftelefon zu einem Polizisten gesagt, sie befinde sich in Hohenems mit einem Messer auf einer Straße und habe vor, jetzt irgendjemanden umzubringen. Und sie werde demnächst in Liechtenstein irgendeinen Türken abstechen. Polizisten nahmen die aus Russ­land stammende Österreicherin danach sofort auf der Straße fest. Sie wurde mit einer vorläufigen Anhaltung im Landeskrankenhaus Rankweil untergebracht.