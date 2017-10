Nach Dowas-Jahresbericht: SPÖ kritisiert Kürzung der Mindestsicherung

Einwallner kritisiert die Kürzung der Mindestsicherung. - © Steurer

Die SPÖ Vorarlberg will im heute veröffentlichten Jahresbericht der Notschlafstelle DOWAS eine vernichtende Kritik an der Sozialpolitik des Landes erkennen. Anhand von konkreten Zahlen werde dort nachgewiesen, dass es weder eine „Zuwanderung in unser Sozialsystem“ noch eine Tendenz zum Verweilen in der „Soziale Hängematte“ gebe. Doch genau damit soll von ÖVP und Grünen die Kürzung der Mindestsicherung als Notwendigkeit argumentiert worden sein.