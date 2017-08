Nach Dieselgipfel: Grüne pochen auf Umweltzonen für Wien

“Der Dieselgipfel hat nichts gebracht”, ärgerte sich Maresch in einer Pressekonferenz. Diesel-Stickoxide würden dadurch nicht ausreichend reduziert werden. Der Schutz von Mensch und Umwelt sei also nur über Umweltzonen möglich, so seine Schlussfolgerung. In diese dürften dann all jene Dieselautos, die die gültigen EU-Grenzwerte überschreiten, nicht einfahren.

Wo und wann derlei Fahrverbote für schadstoffreiche Autos – es gibt sie bereits in zahlreichen europäischen Städten – entstehen könnten, ist allerdings noch völlig offen. Das österreichische Umweltbundesamt sei als “neutrale Stelle” damit beauftragt worden, zu prüfen, in welchen Stadtteilen die Einführung sinnvoll wäre, ob es Ausnahmen für Feuerwehr oder Rettung geben kann und ob die Zonen immer oder etwa nur im Sommer oder Winter gelten sollen. Ergebnisse erwartet Maresch im Jänner oder Februar. Und wegen nötiger Vorlaufzeiten sei an eine Umsetzung “nicht vor zwei Jahren” zu denken.

Ob Umweltzonen kommen, entscheiden die Grünen freilich nicht allein. Hier braucht es die Zustimmung des Koalitionspartners SPÖ. Maresch glaubt, die Roten seien “nicht strikt dagegen”. Immerhin habe man die Prüfung einer solchen Maßnahme schon in das erste rot-grüne Regierungsprogramm geschrieben. Im Fall einer Einführung braucht es jedenfalls keine Zustimmung der betroffenen Bezirke.

Rückenwind für ihre Forderung bekommen die Grünen jedenfalls von Mediziner Hans-Peter Hutter, Sprecher der “Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt”: “Die wissenschaftliche Evidenz ist überwältigend, was die Gefährlichkeit der Dieselabgase anbelangt” – und zwar seit inzwischen 30 Jahren, wie er betonte. Asthma, chronische Lungenerkrankungen oder Krebs seien Folgeschäden der Belastung, bei Kindern könne es zu irreparablen Verzögerungen des Lungenwachstums kommen. “Es gibt dazu haufenweise Studien, da brauchen wir jetzt nicht mehr darüber diskutieren”, stellte der Facharzt klar.

(APA)