Nach der Saison ist vor der Saison

Dornbirn. (mima) Nach einer kurzen Sommerpause geht es für die Kicker der Dornbirner Admira bereits mit den Vorbereitungen zur Saison 2017/18 los. Die Truppe rund um Trainer Herwig Klocker wird dabei in der Vorarlbergliga wieder versuchen zu überzeugen.

Mit Stolz zurück blicken

Nachdem das Ende der vergangenen Saison gerade mal rund zweieinhalb Wochen zurück liegt, nutzt Trainer Herwig Klocker dies für einen kleinen Rückblick: „Unser Saisonziel 2016/2017 war ein einstelliger Tabellenplatz – schlussendlich wurde es Platz 5 in einer starken Vorarlbergliga. Somit erreichte die Admira das beste Ergebnis seit 22 Jahren. Auf diese Leistung dürfen wir als Mannschaft und Verein richtig stolz sein“, blickt der Admira Trainer zufrieden auf die letzte Saison zurück. Klocker verweist dabei aber auch auf die tolle Arbeit des 1B Teams, welche in der Relegation den Aufstieg in die 3. Landesklasse schaffte.

Dornbirner Weg wird fortgesetzt

Am kommenden Mittwoch startet die Admira mit den ersten Trainingseinheiten nun in die Saison 2017/18. Die Dornbirner wollen dabei auch in Zukunft den „Dornbirner Weg“ forcieren. Dies spiegelt sich auch in der Kaderplanung, welche so der Trainer fast abgeschlossen ist. Sämtliche Neuzugänge haben Dornbirner Wurzeln: „Mit Ahmet Caner (Hella DSV), David Masnikosa (Hella DSV), Philipp Stoss (FC Dornbirn) und Ricco Spiegel (SV Gaissau und NW-Ausbildung SC Admira Dornbirn) ist unsere angesprochene Vereinsphilosophie klar zu erkennen. Zudem werden wieder zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Kader der 1. Mannschaft dazu stoßen“, so Herwig Klocker über seine Mannschaft für die kommende Saison.

Gutes Ergebnis toppen

Nach den ersten Trainingseinheiten wartet auf das Admira Team bereits am Wochenende das erste Vorbereitungsspiel zur neuen Saison. Gegner ist am Samstag um 19 Uhr auf der heimischen Sportanlage im Rohrbach der SC Hatlerdorf. Das Team blickt aber auch schon auf die kommende Meisterschaft und so gibt Trainer Klocker auch das Ziel vor und will dabei das gute Ergebnis der letzten Saison toppen: „Ein sehr hohes Ziel – aber nur mit großen Visionen kann man sich sportlich und leistungsmäßig verbessern“, so der langjährige Admira Trainer.