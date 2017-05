Nach der Hitze: Gewittergefahr in Vorarlberg

Schon gestern krachte es stellenweise kräftig in Vorarlberg. Aber auch in den kommenden Tagen könnten Blitz und Donner auf das Ländle zukommen.

Wie das Wetter in den kommenden Tagen im Ländle aussieht, erfahren Sie in der VOL.AT-Übersicht:

Dienstag

Die Quellwolken werden am Nachmittag immer größer und in der Folge muss in der schwülwarmen Luftmasse recht verbreitet mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Punktuell können die Gewitter kräftig ausfallen. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 29 Grad. Die Nacht verläuft wechselnd bis stark bewölkt und es ist vorerst noch mit lokalen Schauern zu rechnen. Die zweite Nachthälfte dürfte weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 17 Grad.

Mittwoch

Am Vormittag sollte es großteils trocken sein mit zumindest zeitweiligem Sonnenschein. Der Nachmittag verläuft wieder schauer- und gewitteranfällig. Zwischen 13 und 17 Grad liegen die niedrigsten Werte, zwischen 23 und 27 Grad die Höchstwerte.

Donnerstag

Es geht wechselhaft weiter. Etwas Sonne gibt es nur zwischendurch und in der feucht-warmen Luft gibt es vor allem ab Mittag wieder verbreitet gewittrige Regenschauer. Die Tiefstwerte liegen bei zwölf bis 16 Grad, die Höchstwerte bei 21 bis 25 Grad.

Freitag

Keine Änderung: Vermutlich verläuft der Vormittag oft noch trocken und einigermaßen sonnig, dann aber ist erneut mit teils gewittrigen Regenschauern zu rechnen. Es wird schwülwarm, die Temperaturen bewegen sich voraussichtlich zwischen 16 und 23 Grad.

Samstag

Der Samstag startet sonnig, nachmittags und abends ist mit einzelnen Regenschauern und Gewittern zu rechnen. Es wird mit bis zu 26 Grad sommerlich warm.

Sonntag

Es zieht eine Kaltfront mit kräftigem Regen und deutlicher Abkühlung durch. Die Höchsttemperaturen werden vorraussichtlich nur noch bei 18 Grad liegen.