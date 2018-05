Nach dem „Riebl“ kommen die „Spätzle“

Entertainer Markus Linder stellte sein neues Album vor.

Nun, Markus, der Apfel, fiel nicht weit vom Linder-Baum, und als brillanter Musiker und Komiker begeistert er schon seit Jahren, weltberühmt im Ländle, in Tirol und weit darüber hinaus, seine Riesen-Fangemeinde. So geschehen auch am Sonntag bei einer TaS-Matinee, als Markus Linder nach „Schlofand wöhler, ihr Kamöler“ (1996) und „An ghöriga Riebl“ (2011) sein neues, drittes Mundart-Album vorstellte: „Da Spätzle-Django“. Mit Witz und Keyboard-Rhythmen und zehn neuen Liedern in der aktuellen Nichtraucherkehle unterhielt er das volle TaS mit gewohntem Gsiberger-Schmäh. Ein paar Blitzlichter des Programms sollen den Wunsch nach „noch meh of der CD“ wecken (zu kaufen im Musikladen): natürlich das Titel-Lied der CD; ferner „Simm’r wieder guat“ (ein Versöhnungs-Song) oder der „Exilantensong“ mit Titel „Gsiberg-Ma in Wien“ oder „Voradelberg“.